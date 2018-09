Alinne Moraes revela drama familiar: - Meu pai ligou para a Globo para poder me conhecer

12/09/2018 | 11:11



Alinne Moraes surpreendeu ao fazer revelações sobre sua vida pessoal durante o lançamento da novela Espelho da Vida, que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 11, no Rio de Janeiro. Ela, que será Isabel, a antagonista da nova trama das seis da Globo, falou que, como atriz, aprendeu a se colocar no lugar do outro e isso facilitou na sua relação com seu pai.

Filha de mãe solteira, Alinne só conheceu o pai aos 22 anos de idade, quando ele ligou para a Globo a procurando.

- Meu pai ligou para a Globo para poder me conhecer. A Globo me ligou para saber se era verdade, eu fui conhecê-lo e tudo mais. Eu poderia, pela minha formação, ter entendido que não queria conhecê-lo, porque ele nunca foi atrás de mim, disse.

Quando questionada se perdoou o pai, ela foi direta.

- Não tinha o que perdoar. Perdoar o quê se eu me coloquei no lugar dele? Quando você entende o que o outro está sentindo, não tem o que perdoar. Logo depois desse encontro, ele morreu. Sim, parece uma novela, lamentou a atriz.

Ela também falou que precisou de anos de terapia para aprender a destacar o que há de melhor em sua personalidade.

- Já tive relacionamentos de muito ciúmes e isso acabou fazendo que eu tivesse ciúmes também. Só que não quero alimentar esse tipo de sentimento. Tem gente que diz que só um pouco de ciúmes faz bem, mas eu não. Tudo que se alimenta acaba crescendo. Ciúmes, inveja são ruins e não podem ser alimentados, comenta.

Em Espelho da Vida, que estréia dia 25 de setembro, Isabel e Alan, papel de João Vicente de Castro, tiveram uma história de amor no passado e agora ele retorna para Rosa Branca com a nova namorada, Cris Valência, vivida por Vitória Strada. No entanto, ela vai fazer de tudo para reviver o romance.