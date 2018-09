Fazenda confirma garantia da União em aditivo de contrato entre Rio e BNP Paribas

11/09/2018 | 12:43



O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ratificou a concessão de garantia da União no primeiro e segundo termos aditivos ao contrato celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco BNP Paribas Brasil S/A, no valor de R$ 2,9 bilhões. O contrato, que já tem garantia da União, foi celebrado em 14 de dezembro de 2017, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 11.

Adimplente

Em outro despacho do ministro, Guardia suspende os efeitos da avaliação preliminar feita pela Secretaria do Tesouro Nacional com relação ao cumprimento de metas e compromissos do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) do Estado de Mato Grosso do Sul relativos ao exercício de 2017.

Assim, está mantido o status de "adimplente" do Estado com relação às metas do PAF. A suspensão levou em conta manifestações da própria Secretaria do Tesouro e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).