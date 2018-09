Ibovespa abre em queda com investidores digerindo pesquisa e exterior negativo

11/09/2018 | 11:15



O Ibovespa abriu em forte queda nesta terça-feira, 11, confirmando o que já estava sendo precificado no pré-mercado, e, ainda no leilão de algumas ações de empresas da carteira teórica, passou a operar no limiar dos 74 mil pontos ante os 76 mil do fechamento da véspera. Além do cenário externo, mais tenso, os investidores digerem resultado da pesquisa Datafolha para a Presidência da República.

Às 11h02, o índice à vista operava em baixa de 1,78%, aos 75.076,86 pontos.

"Os mercados internacionais mais estressados já chamariam uma queda do índice por aqui, mas a magnitude das perdas mostra que o movimento está diretamente relacionado ao resultado de pesquisa eleitoral", disse Luiz Mariano De Rosa sócio da Improve Investimentos.

A aversão a risco se instala, em grande medida pelo avanço dos candidatos considerados de esquerda na pesquisa Datafolha, como Ciro Gomes (PDT) que subiu de 10% para 13% e Fernando Haddad (PT), que mesmo sem estar oficializado como cabeça de chapa no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (o que deve ocorrer nesta terça), passou de 4% para 9%. Jair Bolsonaro (PSL) segue à frente e avança dois pontos porcentuais, para 24% das intenções de voto.

No radar local ainda os investidores ficam atentos se o Supremo Tribunal Federal (STF) define se Bolsonaro se torna réu pelo crime de racismo. Em paralelo, o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado, foi preso no período da manhã na 53ª fase da Operação Lava Jato.

No mercado de câmbio, o dólar também mostra estresse e, pouco antes do fechamento deste texto, subia quase 2%, sendo cotado a R$ 4,16 no segmento à vista.

Já lá fora, os mercados se retraem na expectativa da aplicação de novas sobretaxas por parte dos Estados Unidos sobre os produtos importados da China que podem ser anunciadas a qualquer momento. As bolsas europeias e futuros de Nova York estão em baixa.