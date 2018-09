'She-Ra: A Princesa do Poder' ganha primeiro teaser on-line

Do Diário do Grande ABC



10/09/2018 | 16:05



Foi divulgado o primeiro primeiro teaser da animação "She-Ra: A Princesa do Poder". Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo em inglês foi colocado on-line nesta segunda-feira (10), no canal DreamWorks TV no YouTube.

Trata-se da nova versão do seriado dos anos 1980 protagonizado pela personagem, sendo o programado derivado do desenho "He-Man e os Mestres do Universo", sucesso da mesma década. A história original acompanhava as aventuras de Adora, irmã gêmea de He-Man, na luta contra planos de vilões para salvar o planeta de Ehteria.

Segundo descrição oficial do projeto, a futura série promete apresentar "uma épica e atemporal jornada que celebra a amizada feminina e empoderamento, liderada por uma princesa guerreira feita sob medida para os dias de hoje". O clipe mostra Adora ouvindo espécie de chamado no meio da floresta que a leva até misteriosa espada, sendo que, ao tocar no artefato, a garota se transforma na heroína.

A primeira temporada de "She-Ra: A Princesa do Poder" irá entrar mundialmente no catálogo da Netflix em 16 de novembro. O serviço de streaming também disponibiliza os episódios da animação antiga da personagem.