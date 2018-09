Ribeirão Pires faz prova beneficente para garota se tratar no Chile

Anderson Fattori



10/09/2018 | 07:00



Nas ruas de Ribeirão Pires, a família de Isabela Sueiro escreve mais um capítulo na batalha diária que trava pela reabilitação da pequena, que completa 9 anos em outubro. No dia 25 de novembro, promove corrida na cidade para financiar tratamento que ela faz no Chile desde os três anos. A prova chega à quarta edição e terá três percursos (2,5, cinco e dez quilômetros).

Diagnosticada com paralisia cerebral aos nove meses em decorrência de anóxia (falta de oxigenação) por conta de cirurgia cardíaca que fez com dez dias de vida, Isabela é uma guerreira. Em busca de melhorar sua qualidade de vida, seus pais apostam no tratamento CME (Cuevas Medek Exercises), criado por Ramon Cuevas, fisioterapeuta chileno com 45 anos de experiência com crianças que têm disfunções motoras.

Isabela é tratada com este método desde 1 ano e, quando tinha 3, passou a ser acompanhada diretamente por Ramon Cuevas.

A família e a equipe que a acompanha percebem evolução que vão além de melhora no desenvolvimento neuromotor. “Isabela não depende mais de cadeira de rodas, andadores e muletas. Já caminha sozinha, corre e ensaia saltos. Alem de ganhar cada vez mais equilíbrio e firmeza nos passos, vem tendo ganhos expressivos na fala e em toda a parte cognitiva, refletindo no contexto escolar”, comemorou a mãe, Vanessa Sueiro.

A melhora tem proporcionado independência à ela e motivado a família a intensificar idas ao Chile. Isabela vai quatro vezes por ano à capital Santiago, totalizando dez semanas de tratamento.

Como tratamento tem altíssimo custo (US$ 2.000 semanais, equivalentes a R$ 8.200 apenas pela parte médica), depois de um ano e meio a família não conseguiu continuar. Foi então que amigos realizaram ações para angariar fundos. Uma das ações é a corrida Asas para Isabela, que reúne cerca de 2.000 participantes na prova de Ribeirão Pires e em outras espalhadas pelo Brasil, nas quais os competidores recebem o kit pelo correio e realizam treinos em homenagem à garota.

A prova também arrecada alimentos não perecíveis que são doados a instituição de caridade de Ribeirão Pires. Em 2017 foram recolhidas mais de duas toneladas de alimentos doados ao grupo A Caminho da Luz.

A prova terá largada às 8h30 no complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires. As inscrições custam R$ 50 mais um quilo de alimento até o dia 30 de setembro e podem ser feitas no www.asasparaisabela.com.br. No endereço também é possível consultar endereços dos postos de inscrição presencial. Grupos podem se inscrever no whatsapp 99807-7722 ou no e-mail asasparaisabela@gmail.com.