5 roteiros com opções culturais e gastronômicas para passear e gastar até R$ 50

Cinco regiões, cinco roteiros com dicas culturais e gastronômicas. E o melhor: em cada um deles, você gastará, no máximo, R$ 50. Confira a seleção de exemplos, na capital paulista, selecionadas pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

Paulista

+ Baseado na obra de Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, o espetáculo Que Monstro te Mordeu?(foto) acompanha a monstra Lali em uma história sobre diferenças e tolerância. Lá, até 28/10, a Monstruosa Exposição dos Monstros traz ainda os bastidores da série de TV. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/MeuSESI). Até 2/12.

+ No Itaú Cultural, Mario Manga e Ana Deriggi fazem o show O Bom e o Velho, com clássicos do rock, no sábado (8). E Carlos Careqa canta músicas do CD Todos Nós no domingo (9). Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (8), 20h; dom. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Com ambiente moderno, o Jojo Ramen tem um pequeno e disputado salão, de apenas 40 lugares. No cardápio enxuto, reina o lámen em versões tradicionais, como a do Misso Ramen (R$ 34; foto), à base de caldo de soja fermentada, macarrão grosso, broto de feijão, nirá, carne de porco e nori. R. Rafael de Barros, 262, Paraíso, 3262-1654 (40 lug.). 11h30/14h30 e 18h/22h (sáb. e fer., 12h/15h e 18h/22h; fecha dom.).

+ Entre um passeio e outro, vale uma parada na Le Chef Gatô. A vitrine da confeitaria exibe, em média, 15 opções de brigadeiro, como os de frutas vermelhas, 100% cacau, gengibre e o clássico ao leite, por R$ 4,90 (cada). R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h30/18h30 (fer., 12h/18h; fecha dom.).

+ Com direção de Nelson Baskerville e Paula Picarelli, a peça Os 3 Mundos traz a estética das HQs. 80 min. 14 anos. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª , 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/MeuSESI). Até 16/12.

+ A mostra Aromas e Sabores, na Japan House, destaca aspectos sensoriais ligados a itens como alimentos, bebidas, perfumes e incensos da cultura japonesa. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. 10h/22h (dom. e fer., 10h/ 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/9.

Centro

+ A mostra Monstros no Cinema exibe mais de 30 filmes, entre clássicos e lançamentos, protagonizados por monstros e criaturas. Nesta 6ª (7), às 19h15, tem A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Tim Burton. Vencedor do Oscar 2018, A Forma da Água (foto), de Guillermo del Toro, será exibido na 4ª (12), às 15h30. CCBB (70 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/10. Inf.: bit.ly/MonCCBB

+ Visitar o Mosteiro de São Bento (foto) é um programa que vale por sua importância histórica, pela beleza arquitetônica e, claro, pela liturgia realizada ali. De 2ª a 6ª, às 7h, e aos sábados, às 6h, as missas contam com o tradicional canto gregoriano entoado pelos monges. Já a celebração das 10h de domingo - a mais popular - traz ainda a execução do órgão da basílica. Lgo. de São Bento, 48, metrô São Bento, 3328-8799. 6h/18h (sáb. e dom., 6h/12h e 16h/19h30; 5ª, 6h/8h e 14h/18h). Grátis.

+ Em show inédito, Jards Macalé e Simone Mazzer se juntam para cantar músicas como as do compositor - entre elas, Vapor Barato - e Camisa Listada, samba de Assis Valente. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (7), sáb. (8) e dom. (9), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

+ Um dos melhores endereços dedicados à confeitaria portuguesa, a Casa Mathilde apresenta diversos quitutes pela extensa vitrine. Comece pela empada de camarão (R$ 11,80) e, depois, peça o combo de pastel de nata quentinho (foto) com um cálice de vinho do Porto (R$ 17). Pça. Antônio Prado, 76, Centro, 3106-9605. 9h/19h30 (sáb. e fer., 9h30/16h30; fecha dom.).

+ Além do já famoso mirante do local, aproveite a visita ao Farol Santander para ver a mostra Vazios Povoados, do inglês Haroon Mirza e da dupla brasileira Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti (até 9/9), e outra dedicada a Adoniran Barbosa (até 30/12). R. João Bricola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/ 20h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). R$ 20.

Bom Retiro

+ Conhecida pela parceria com Marcelo Jeneci, Laura Lavieri canta músicas do disco solo Desastre Solar. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (7), 16h. Grátis.

+ A peça Hotel Tennessee ocupa um casarão do bairro com 12 cenas de Tennessee Williams. 70 min. 12 anos. R. Guaianases, 1.149, 99233-9343. 5ª, 20h; 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 17h30 e 19h30. R$ 30. Até 30/9.

+ Bob Wolfenson exibe retratos de personalidades como Maria Bethânia (foto). Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, 3226-7361. 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/12.

+ No Museu da Energia, a mostra Onde os Arquivos Despertam reúne fotos e mapas sobre a história da energia em São Paulo. Entre as imagens, uma vista do Viaduto do Chá em 1940 (foto). Al. Nothmann, 184, 3224-1489. 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/10.

+ Na padaria coreana Bellapan, vale provar o pão de café com requeijão (R$ 6) e o donut com doce de feijão (R$ 4). R. Prates, 563, 3227-1694. 7h/20h30 (sáb., 7h/18h; dom., 10h/17h). Fecha 6ª (7).

Pinheiros

+ A Trupe DuNavô leva à praça do Sesc Pinheiros Irmãos Carreto, peça infantil em que dois palhaços disputam uma herança deixada pelo pai. 45 min. Livre. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. 6ª (7), sáb. (8) e dom. (9), 16h. Grátis.

+ O Instituto Tomie Ohtake recebe a exposição AI-5 50 Anos - Ainda Não Terminou de Acabar, com curadoria de Paulo Miyada. Além das obras - entre fotografias, gravuras e pinturas -, são exibidos textos e depoimentos de artistas como Hélio Oiticica e Claudio Tozzi (foto). R. Coropés, 88, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

+ A La Guapa, de Paola Carosella, é boa parada em meio à fartura gastronômica do bairro. O combo com duas empanadas - o carro-chefe da casa - e salada sai por R$ 27. R. dos Pinheiros, 248 B, 3061-3661. 10h/22h (sáb. e fer., 12h/22h; dom., 12h/18h).

+ Sempre fresco, o sorvete de baunilha com crocante de macadâmia (foto) é um dos hits da Frida & Mina, assim como sabores como doce de leite e chocolate (R$ 16, duas bolas). R. Artur de Azevedo, 1.147, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h).

Jardim Europa

+ No MIS, a mostra Hitchcock - Bastidores do Suspense - que homenageia o mestre do cinema com fotos (abaixo), documentos e objetos em ambientes imersivos - também promove exibições gratuitas de filmes. Hoje (7), a programação traz títulos como Um Corpo que Cai, de 1958, com sessão às 19h30 (retirar ingresso 1h antes). Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Até 21/10.

+ Instalada no jardim do MuBE, o Museu Brasileiro da Escultura, a obra Labirinto de Cruzetas é composta por estruturas tridimensionais em formato de cruz, dispostas próximas umas das outras, que criam um labirinto lúdico e interativo ao ar livre. O projeto foi criado pelo artista Daniel Murgel, que se inspirou nas bases construídas para sustentar caixas dágua em cidades do interior. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/18h (fecha dom.). Grátis.

+ Antes ou depois das atrações deste roteiro, vale dar uma esticada até o Frevo - uma das lanchonetes mais longevas da cidade, em operação desde 1956. O responsável pela fama da casa é o beirute tradicional (foto), montado no pão sírio com rosbife, queijo derretido, tomate e orégano (R$ 20, o pequeno). Para acompanhar, peça a porção de batata frita (R$ 15). R. Oscar Freire, 588, Cerqueira César, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, 10h30/ 2h; sáb., 10h30/3h).

+ Além de acervo com 1.500 peças, que incluem pinturas, esculturas e artes decorativas de diferentes civilizações, a Fundação Ema Klabin tem um grande jardim projetado por Burle Marx. A casa-museu traz ainda exposições temporárias - até 16/12, uma delas destaca porcelanas europeias. Para gastar nada, aproveite a entrada gratuita nos feriados e fins de semana. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis).