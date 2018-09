Sané alega 'motivos particulares' e abandona concentração da Alemanha

07/09/2018 | 17:16



A Federação de Futebol da Alemanha (DFB, na sigla em alemão) confirmou nesta sexta-feira que o atacante Leroy Sané deixou a seleção do país. Segundo a entidade, o jogador conversou com o técnico Joachim Löw e alegou "motivos particulares".

Os atletas da equipe alemã estão concentrados em um hotel em Munique e se preparam para o amistoso contra o Peru, domingo, em Sinsheim, no estádio do Hoffenheim. Sané, de 22 anos, na quinta-feira, começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo do empate sem gols da Alemanha com a França, em Munique, na abertura da Liga das Nações.

Na véspera dessa partida, o meia Toni Kroos, do Real Madrid, criticou o jovem meia do Manchester City. "É um jogador que tem de tudo para realizar grandes atuações em nível mundial. Mas é preciso repetir algumas vezes o que precisa ser feito", afirmou. A crítica veio também com um elogio. "Nunca tivemos um jogador com as qualidade de Leroy. Temos que encontrar uma forma de ajudá-lo a manter sempre sem melhor nível."

Sané fez parte da pré-lista de convocados do técnico Löw para a Copa do Mundo da Rússia. No entanto, foi um dos quatro atletas cortados e ficou de fora da competição. A Alemanha caiu na primeira fase da competição e agora iniciou um processo de reformulação da equipe. Contra a França, os atuais campeões, o novo time de Löw teve fraco desempenho e a partida terminou em 0 a 0.