Motoristas enfrentam congestionamento na saída para o feriado

07/09/2018 | 12:45



A saída para o fim de semana prolongado pelo feriado da Independência foi marcada por congestionamentos e acidentes nas estradas de acesso ao interior e litoral, entre a noite de quinta e a manhã desta sexta-feira, 7. Quem deixou para viajar na manhã do feriado, encontrou estradas cheias e travadas. Às 10h30, segundo as concessionárias, havia 141 km de congestionamento nas principais rodovias.

No acesso ao litoral da Baixada Santista pela Imigrantes, o trânsito tinha lentidão com paradas do km 24 até o 53, início da descida da Serra do Mar. Na Anchieta, sentido litoral, o trânsito parava do km 24 ao 31. A Dutra, sentido Rio de Janeiro, registrava 25 km de congestionamento a partir de São José dos Campos. Também havia 5 km lentidão na altura de Guarulhos, em razão de obras de interligação do Rodoanel. Motoristas relataram ao menos 10 km de congestionamento na Rodovia dos Tamoios, principal acesso às praias do litoral norte.

A saída para o interior pela Bandeirantes esbarrava em congestionamento de 17 km na região de Jundiaí, enquanto a Anhanguera tinha 7 km de lentidão. Na Castelo Branco, os motoristas encontravam trânsito com paradas do km 18 ao km 35, após a saída da capital. Entre Mairiporã e Atibaia, a Fernão Dias tinha 24 km de congestionamentos.

Mortes - Um engavetamento entre dois caminhões e três automóveis causou a morte de duas pessoas e deixou outras cinco feridas, no fim da noite de quinta-feira, 6, na rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, havia fila de veículos no pedágio e um caminhão atingiu um carro parado. Os outros veículos bateram na sequência. Um homem de 30 anos e a filha de 5, que estavam no automóvel, morreram no local. A mãe da criança e um bebê foram retirados das ferragens e levados a um hospital de Sumaré. Outros três feridos foram levados ao mesmo hospital.

As quatro faixas da pista foram bloqueadas para socorro às vítimas e limpeza da pista. Na manhã desta sexta, outro acidente deixou uma pessoa ferida e interditou a pista sentido interior da Anhanguera, em Ribeirão Preto. No km 371, uma picape atingiu a traseira de um caminhão e causou o tombamento do veículo de carga. No início da madrugada, uma colisão entre quatro carros causou congestionamento na rodovia Washington Luís, em São Carlos, mas ninguém ficou ferido.