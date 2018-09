Temer chega à para desfile de 7 de setembro

07/09/2018 | 09:26



O presidente Michel Temer, chegou à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde assiste ao desfile cívico de 7 de setembro.

Temer está na tribuna das autoridades, acompanhado da mulher, Marcela Temer, do filho Michel e de outros familiares. Também estão presentes ministros, como o da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).

O desfile foi aberto por volta de 9h, com o Hino Nacional cantado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília e apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Temer foi recebido com honras militares feitas pelo Batalhão da Guarda Presidencial, mas foi vaiado por presentes, principalmente os que estão nas arquibancadas populares, mais distantes do presidente.

Neste ano, há um forte esquema de segurança em toda a Esplanada, onde foi colocado um muro de lata cobrindo praticamente toda a via do desfile. O clima, no entanto, é de tranquilidade.