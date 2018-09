Há 500 fiscais para percorrer postos em 1,7 milhão de Km

07/09/2018 | 07:25



Com cerca de 500 fiscais para atuar em 1,7 milhão de quilômetros de rodovias do País, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai atuar pontualmente para verificar o cumprimento da tabela do frete rodoviário.

A ideia é fazer operações de forma não previsível para gerar o que os fiscais chamam de "efeito demonstração": forçar os embarcadores a contratar serviços dos caminhoneiros pela tabela, diante do risco de ser apanhado descumprindo-a. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.