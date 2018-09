Saúde bucal de Diadema é destaque em prêmio estadual

da Redação



07/09/2018 | 07:00



Diadema se destacou no prêmio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo como a melhor política municipal de saúde bucal do Estado na categoria de cidades com população superior a 300 mil habitantes. Foram inscritos 43 municípios. Em 2017, foram realizados 75.598 atendimentos odontológicos na rede municipal. Em 2018, até o momento, foram 59.451.

A escolha das cidades vencedoras foi definida de acordo com critérios como financiamento em Saúde, controle social, assistência odontológica básica, remuneração, educação permanente. “O município tem série histórica que compreende 30 anos de programações exitosas em saúde bucal. Diadema está disponibilizando ao Brasil ótimos exemplos”, comentou o secretário de Saúde, Luiz Cláudio Sartori.

O município concorrerá à etapa nacional do prêmio do Conselho Federal de Odontologia em outubro.

O programa de saúde bucal em Diadema se iniciou em 1987 com a municipalização dos serviços. A cidade tem 63 equipes na Estratégia de Saúde da Família completas e são compostas por cirurgião-dentista, técnico de saúde bucal e auxiliar, um centro de especialidades odontológicas do tipo 3 e o Centro de Referência de Doenças Sexualmente Transmissíveis.