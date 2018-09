Feriado da Independência deve levar 5 milhões de carros às rodovias paulistas

05/09/2018 | 17:17



Cerca de 5 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que saem da Região Metropolitana de São Paulo em direção ao interior e litoral paulista durante o fim de semana prolongado pelo feriado da Independência. O movimento aumenta a partir das 13 horas de quinta-feira, 6, e se torna intenso até as 15 horas de sexta, 7.

Somente nas rodovias sob concessão circulam 1,9 milhão de carros, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Outros 2,1 milhões vão rodar pelas estradas federais, conforme as concessionárias. Estima-se que as rodovias sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) recebam cerca de 1 milhão de veículos.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, acesso ao litoral sul que deve receber até 370 mil veículos, será acionada a Operação Descida, com sete pistas no sentido do litoral, a partir das 13 horas de quinta. Em caso de neblina, pode haver operação comboio, com os veículos escoltados pela Polícia Rodoviária, a partir dos pedágios das duas rodovias.

Na Rodovia dos Tamoios, acesso ao litoral norte, um estreitamento de pistas em razão das obras de alargamento de cuvas no km 79, pode causar lentidão. No trecho da serra, do km 68 ao 81, será instalada faixa adicional na descida.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, haverá restrição de tráfego para caminhões na sexta-feira e no domingo, 9. No período das 14 às 22 horas, os veículos de carga com destino à capital devem sair da Bandeirantes no km 48, em Jundiaí, e utilizar apenas a Via Anhanguera, até o km 23, próximo da capital.

No litoral, pode ser liberado o tráfego pelo acostamento em trechos da rodovia Manoel Hyppolito do Rego (São Paulo-Rio), em Bertioga, e da Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), em São Vicente. Durante o feriado e no fim de semana há restrições para veículos de carga nas principais rodovias.

A rodovia Fernão Dias terá o maior volume de tráfego durante o feriadão. A concessionária prevê 1,2 milhão de veículos, entre São Paulo e Belo Horizonte, com fluxo mais intenso a partir de 18 horas desta quinta, no trecho paulista, entre Guarulhos e Vargem.

Na Dutra, os motoristas vão encontrar trechos em obras, no sentido do Rio de Janeiro, no km 213,3, em Guarulhos, com desvio de tráfego para a pista contrária, num trecho de dois quilômetros, e também no km 52,7, em Lorena, com interdição de uma faixa. Pode haver congestionamento.

Expolflora

A Polícia Rodoviária Estadual preparou esquema especial nos acessos à cidade de Holambra, região de Campinas, onde transcorre a 37.ª Expoflora, grande mostra de flores. Está previsto considerável aumento no fluxo de veículos na rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107).

Haverá operação especial no trevo do km 33,8, com desvio de veículos leves para a avenida Mario Bonamo. Uma operação no km 31 vai orientar o acesso de ônibus turísticos ao evento.