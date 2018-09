Exposição do Diário chega à Biblioteca Monteiro Lobato

Miriam Gimenes



06/09/2018 | 07:40



Jornalismo conta a história do cotidiano e a registra para a posteridade. É exatamente isso que o Diário faz há exatas seis décadas. E para conhecer mais sobre essa trajetória, basta visitar a exposição DGABC 60 Anos, que chega hoje à Biblioteca Monteiro Lobato (Rua do Progresso, 251), em Rio Grande da Serra.

Na mostra, idealizada pelo diagramador e artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes e que já passou por São Caetano, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo, o público poderá ‘passear’ por essa história, a começar pelas Primeiras Páginas das décadas de 1950 e 1960 (época em que o jornal era bissemanal), quando houve a transição do NewsSeller para o Diário, em 1968. Também estão expostas as capas publicadas em todos os dias 11 de maio – data do aniversário – a partir da década de 1970, quando passou a ser distribuído diariamente (com exceção das segundas-feiras), além de prêmios, ilustrações e fotografias.

A secretária de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra, Helenice Arruda, comemora a chegada da exposição à cidade e diz guardar muito carinho pelo periódico. “Tenho 55 anos de idade e o primeiro jornal que ouvi falar na minha vida foi o Diário. É com ele que fazia pesquisa na escola. É de grande relevância para região não só por ser o mais antigo, mas também por ser o que sobreviveu a tantos problemas do País, políticos, sociais. Além de ter extrema credibilidade na região”, ressalta.

A exposição fica na biblioteca até dia 19. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. A visitação é gratuita.