Itaú Unibanco vence seleção e será o gestor do fundo ID ETF do Tesouro Nacional

05/09/2018 | 13:22



O Itaú Unibanco será o gestor do Fundo de Índice de Renda Fixa (ID ETF), produto apoiado pela Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Mundial para fomentar o desenvolvimento do mercado de capitais em economias emergentes. O resultado do processo seletivo do gestor, lançado em maio, está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 5.

Segundo o Tesouro, o novo fundo se diferencia dos ETFs tradicionais de renda fixa, pois o órgão emitirá a cesta de títulos que irá compor a carteira dos fundos de índice no momento de sua criação em igual proporção àqueles que integram o índice de referência. Isso deve reduzir os custos operacionais do fundo, permitindo a cobrança de uma taxa de administração menor.

Além da gestão, o Itaú Unibanco realizará, juntamente com o Tesouro, a constituição, estruturação, lançamento, promoção, administração e manutenção do ID ETF.