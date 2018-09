Quadrilha usa até drone em ataque a três agências bancárias de Bauru (SP)

05/09/2018 | 09:44



Uma quadrilha com ao menos 20 integrantes em oito carros blindados invadiu uma rua da região central de Bauru, incendiou um veículo para bloquear a via e atacou três agências bancárias na madrugada desta quarta-feira, 5. Os criminosos usaram até um drone para monitorar a ação e a chegada da polícia. Houve perseguição pelas ruas da cidade do interior paulista e o intenso tiroteio, durante cerca de uma hora, deixou a população em pânico.

Segundo a Polícia Militar, o bando chegou por volta das 2h50 e pôs fogo num carro para bloquear a Rua 1.º de Agosto, próximo das agências. Na rua Gustavo Maciel, os criminosos invadiram a agência da Caixa Econômica Federal e usaram explosivos para arrombar o cofre. Uma parte da quadrilha atacou a agência do Bradesco e disparou contra a agência do Itaú, ambas na 1.º de Agosto. As agências tiveram portas e fachadas danificadas, mas não foi divulgado se o roubo foi consumado.

Uma viatura da PM teria se deparado com o bando e pediu reforços. Os criminosos fugiram em várias direções. Houve perseguição e intenso tiroteio. Ainda segundo a polícia, a troca de tiros durou cerca de uma hora e foram recolhidas cápsulas de fuzil ponto 50, arma antiaérea. O cerco continuava pela manhã na região com o uso de helicóptero.

Um dos carros usados pelos criminosos foi abandonado, com os pneus furados e marcas de bala, na avenida Engenheiro Xerxes Ribeiro. Outro veículo foi deixado na rodovia Marechal Rondon, altura do km 342.

Até o início da manhã, a agência da Caixa continuava interditada para busca de explosivos eventualmente deixados no interior. O valor levado pelos bandidos não foi divulgado. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, mas não tinha obtido retorno até a publicação desta matéria.