S.Caetano renova a frota da GCM

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



05/09/2018 | 07:00



A frota da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano passará, a partir de sábado, a contar com 43 veículos zero-quilômetro. As viaturas, que estão sendo incorporadas aos poucos à corporação e já podem ser vistas pelo município, substituirão os modelos atuais, que estão em uso há quatro anos.

O processo de renovação visa, conforme o comandante da GCM no município, Claudinei da Silva Magalhães, reforçar o trabalho desempenhado pelos 432 guardas municipais da corporação. “Trata-se do mesmo número de viaturas, mas estamos substituindo a frota antiga, que está defasada, e isso valoriza o profissional, levanta a sua autoestima”, destacou.

A frota conta com quatro Trailblazers, que serão destinadas à Romu (Rondas Municipais); 25 Chevrolet Cobalts para o patrulhamento preventivo e comunitário; duas Chevrolet S10 para o Canil da GCM; dez motos modelo XRE 300 para a Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas); além de dois veículos Renault Master, que serão utilizados como bases móveis. “As unidades móveis reforçarão a área central da cidade, como a Praça Cardeal Arcoverde e a Rua Visconde de Inhaúma, que é uma zona comercial”, observou Magalhães.

As viaturas utilizadas pela GCM de São Caetano continuam a ser locadas. Embora o comandante não soubesse precisar o investimento com a renovação da frota, a equipe do Diário apurou, junto ao portal da transparência da Prefeitura, empenho de R$ 208,1 mil pela execução do serviço de aluguel de viaturas junto à Transpiratininga Logística e Locação de Veículos e Equipamentos Ltda no acumulado do ano. O valor é referente a contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Segurança e a empresa expirado em julho e aditado em 90 dias – válido até 30 de outubro.

REFORÇO

Uma das áreas mais problemáticas da cidade, a divisa entre São Caetano e a Capital, trecho que corresponde às avenidas Guido Aliberti e Almirante Delamare, ainda aguarda a efetivação de projeto de patrulhamento conjunto entre as duas cidades. Enquanto as tratativas para o início da ação não são concluídas, o comando da GCM aposta no reforço do patrulhamento no local.

“Temos uma base fixa com GCMs naquele ponto e a inspetoria do Canil próxima. Temos de tomar as providências aqui para suprir essa falta por parte da Capital, porque os delitos geralmente ocorrem lá (em São Paulo) e temos o desenrolar aqui na cidade”, ressaltou Magalhães.

O comandante frisou ainda a manutenção do programa Atividade Diferenciada, que desde 2014 permite que guardas atuem em dias de folga para reforçar o patrulhamento na cidade. No total, 35 profissionais recebem R$ 158 por jornada de 12 horas, com, no máximo, dez plantões especiais por mês.

Além disso, na cidade, as 13 entradas e saídas estão monitoradas com o Detecta, sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado em convênio com a Prefeitura. Desde dezembro de 2017, os locais contam com 37 câmeras. Os equipamentos leem as placas dos veículos e, aqueles que são produto de furto ou roubo, têm os dados encaminhados em tempo real às viaturas da Polícia Militar e à central da GCM.