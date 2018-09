Líder, Azulão recebe lanterna Netuno

João Victor Romoli

05/09/2018



O clássico desta quarta-feira, às 20h, no Estádio Anacleto Campanella, marca situações completamente diferentes. O confiante São Caetano, invicto e líder isolado do Grupo 3 da Copa Paulista (soma 17 pontos), enfrenta o abatido Água Santa, último colocado e que, passadas oito rodadas, sequer conseguiu vencer – tem apenas um ponto.

As condições opostas, aliás, não ficam só nos resultados, já que, enquanto o Azulão se preparou desde maio e manteve o técnico Pintado e atletas do Paulistão, o Netuno mudou o planejamento, que antes era de utilizar somente elenco sub-20, no meio do torneio e ainda está estreando os reforços.

Para o confronto de hoje, o São Caetano aposta em Isaac Prado, que está ficando conhecido por brilhar nos clássicos – ele fez gols contra o próprio Água Santa e diante do Santo André, no primeiro turno. O time ainda tenta bater recorde, já que, se não sofrer gols na noite de hoje, conseguirá a maior marca de sua história – serão oito.

Já o Netuno corre contra o tempo para inscrever os reforços Fernando, Carlos Alberto, Robson e Clebinho na Copa Paulista e tentar causar o efeito surpresa no adversário.

Ao igualar Ferreira, treinador Pintado evita usar jogo do turno como base

Se depender do técnico Pintado, o São Caetano não vai usar o jogo do primeiro turno contra o Água Santa – venceu com autoridade por 2 a 0, no Estádio do Inamar – como base nesta quarta-feira. Ele evidenciou que o momento é outro e que pretende manter os pés no chão.

“O que ficou para trás já é passado. Precisamos construir o presente e o futuro de bons resultados, pois o São Caetano exige isso de nós. Com respeito e humildade, vamos buscar o resultado em casa”, contou o treinador, que fará sua partida de número 53 no comando do Azulão, o que o iguala a Luiz Carlos Ferreira como terceiro treinador que mais dirigiu o clube.

Para animar elenco, Papel visa primeira vitória

na competição

Depois de admitir que o Água Santa dificilmente conseguirá se classificar à segunda fase da Copa Paulista, o técnico Antônio Carlos Papel tenta, ao menos, animar o elenco para conquistar a primeira vitória pelo Grupo 3 da competição. O treinador quer o time no ataque para surpreender o Azulão.

“O objetivo é fazer bom jogo. Devemos respeitar o São Caetano porque é um dos favoritos ao título, mas temos que nos impor e atacar. Precisamos entrar concentrados, como exige qualquer jogo profissional”, disse o técnico. “Vamos encontrar dificuldades porque eles têm muito entrosamento, mas estou preparando surpresa para a partida”, completou.