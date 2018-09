Região tem queda em ranking de cidades mais conectadas e inteligentes

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



04/09/2018 | 16:21



Levantamento realizado pela consultoria Urban Systems, com base em 70 indicadores nacionais, mostra que o Grande ABC perdeu posições no ranking que avalia as cidades mais conectadas e inteligentes do País. Das sete cidades da região, apenas três aparecem neste ano entre os 100 municípios mais bem posicionados do País. Em 2017, a região tinha cinco representantes entre os melhores do Brasil.

A listagem, denominada Connected Smart Cities aponta as administrações que possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento em 11 áreas: Mobilidade, Urbanismo, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo, Governança, Educação, Energia, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Economia.

De acordo com o levantamento, divulgado hoje, São Caetano aprece como o município mais bem colocado na região com ao alcançar o 11º lugar no ranking, duas posições abaixo do posicionamento obtido em 2017. Na sequências aparecem São Bernardo (caiu de 20º para 33º) e Santo André (caiu de 26º para 39º).

Para o presidente da Urban Systems e sócio da plataforma Connected Smart Cities, Thomaz Assumpção, o levantamento novamente mostra a importância de um planejamento estratégico das cidades considerando a conexão entre os 11 eixos temáticos analisados e a sinergia existente entre o resultado de investimentos. “A educação, por exemplo, que muitas vezes é visto como um eixo básico, tem uma grande importância no desenvolvimento do empreendedorismo e na busca da sustentabilidade econômica das cidades, permitindo que mais atores sejam responsáveis pelo desenvolvimento da cidade.”