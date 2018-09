Dados mais recentes sobre tufão no Japão mostram que 8 pessoas morreram

04/09/2018 | 14:10



A mais recente atualização dos números do tufão no Japão mostra que 8 pessoas morreram e 150 ficaram feridas. O tufão Jebi atingiu a região oeste do Japão nesta terça-feira, 4, se tornando o mais forte fenômeno do tipo a ser registrado no país desde 1993, informou o serviço estatal de notícias, Kyodo News. O Jebi causou fortes chuvas e acidentes.

Depois de chegar na região oeste, a tempestade seguiu para o norte do território, em direção ao mar do Japão, saindo da costa norte de Fukui com ventos constantes de 126 quilômetros por hora e rajadas de até 180 quilômetros por hora, disse a Agência Meteorológica do Japão. Fonte: Associated Press