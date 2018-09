IPCA para agosto de 2018 permanece em zero, diz Relatório de Mercado Focus

03/09/2018 | 09:25



Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para a inflação em agosto de 2018, em zero (0,00%), conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central. Um mês antes, o porcentual projetado estava em 0,06%.

Para setembro, a projeção seguiu em 0,23% e, para outubro, permaneceu em 0,30%. Há um mês, os porcentuais eram de 0,22% e 0,29%, respectivamente.

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado no fim de junho, o BC informou que sua projeção de inflação no curto prazo era de 0,20% para agosto.

No Focus de hoje, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 3,70% para 3,75% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,66%.