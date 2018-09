Isis Valverde mostra elasticidade aos sete meses de gravidez abrindo espacate

02/09/2018 | 11:11



Isis Valverde sempre mostrou tudo que sabe fazer na ioga, e com a gravidez não é diferente. Orientada por profissionais e com o aval do médico, ela continua arrasando, e, desta vez, no sábado, dia 1º, ela abriu um espacate com direito a barrigão de sete meses!

Esperando o primeiro filho, Rael, ela recebeu diversos comentários elogiando sua elasticidade:

Que abertura menina, parabéns!

Se eu fizer isso eu nem volto a andar depois.

Quando a mulher está grávida e não consegue pegar uma chave quando cai no chão, e Isis faz isso.