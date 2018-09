Após internação de Demi Lovato, seguranças da cantora se mudam com namoradas para sua mansão

01/09/2018 | 18:11



Após Demi Lovato sofrer de uma seríssima overdose, que quase tirou sua vida, as coisas ainda não estão nada fáceis para a cantora. De acordo com o site Radar Online, dois seguranças da estrela teriam se mudado com suas namoradas para a mansão!

Demi Lovato, após ser hospitalizada, foi encaminhada diretamente para a reabilitação, onde passará 90 dias, de acordo com o veículo. Se o objetivo era fazer com que ela pudesse se afastar de problemas e assim, focar em seu tratamento, então essa pode ter sido a melhor a escolha. Do lado de fora da clínica, as coisas parecem estar meio caóticas!

Poucos dias após a polícia ter descoberto que criminosos teriam elaborado um plano de assaltar a mansão da cantora em Los Angeles, novamente o imóvel causou problemas. Segundo o Radar Online, vizinhos denunciaram que assim que Demi entrou em reabilitação, dois de seus seguranças resolveram se mudar para a casa com suas namoradas.

Claro que ao se depararem com a cena, eles ficaram assustados pensando que poderia se tratar de algo errado. Contudo, um dos vizinhos revelou que os dois seguranças são os mesmos seguranças que estão ficam ao lado dela 24 horas por dia.

São dois homens e possivelmente suas namoradas ou esposas. Demi deve realmente confiar neles porque esses dois homens assumiram a casa completamente e não deixaram desde quando ela foi hospitalizada.