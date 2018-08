Anac reajusta tarifas dos aeroportos de Salvador e Florianópolis

31/08/2018 | 09:59



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou em 4,3911% os tetos das tarifas dos aeroportos internacionais de Salvador (BA) e de Florianópolis (SC), conforme decisões publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 31. O aumento abrange as tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia.

Com o reajuste, as taxas de embarque doméstico e embarque internacional serão de R$ 31,08 e de R$ 55,04, respectivamente, nos dois terminais.

Os novos valores poderão ser cobrados pelas concessionárias daqui a 30 dias.

As tabelas com todas as tarifas reajustadas podem ser conferidas no seguinte endereço de internet: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/08/2018&jornal=515&pagina=128&totalArquivos=171