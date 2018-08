Leilão previsto para esta sexta-feira é suspenso

31/08/2018 | 07:50



O presidente do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, desembargador André Fontes, suspendeu na quinta-feira, 30, o leilão para compra de energia a partir de 2024, marcado para esta sexta-feira, 31. Na decisão, Fontes atendeu ao pedido de liminar da Evolution Power Partners, que não foi habilitada ao leilão pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A companhia pretendia participar com a usina termoelétrica GPE Bahia I, mas foi impedida pela EPE, que alegou divergências de informações. O presidente do TRF-2 justificou ainda que o adiamento não trará prejuízos por tratar de projetos ainda a serem construídos. O governo pode recorrer. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.