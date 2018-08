Orquestra Jovem Tom Jobim faz homenagem a Jacob do Bandolim

Miriam Gimenes



31/08/2018 | 07:19



Jacob do Bandolim (1918-1969) aprendeu a dedilhar o instrumento que virou seu sobrenome reproduzindo as músicas cantaroladas por sua mãe. Com ele, virou protagonista das rodas de choro, dos palcos e escreveu seu nome na música popular brasileira.

E, no ano que completa 100 anos de seu nascimento – precisamente em dezembro –, ganhou série de homenagens. Uma delas será amanhã, a partir das 19h, no Teatro Municipal de Santo André (Pç. 4º Centenário), quando a Orquestra Jovem Tom Jobim fará tributo ao músico carioca. A apresentação terá como regentes Nelson Ayres e Tiago Costa e participação de Messias Brito (cavaquinho), Hércules Gomes (piano) e Bebe Kramer (acordeão). Gratuito.