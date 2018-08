Idec lança plataforma para candidatos se comprometerem com consumidores

Do Diário OnLine



30/08/2018 | 12:21



O Idec, ONG de Defesa do Consumidor, lançou nesta quinta-feira (30) plataforma eleitoral com as 10 principais reivindicações relacionadas ao direito do consumidor. Na Plataforma dos Consumidores, os candidatos podem se comprometer a favor das demandas mais urgentes e contra as principais ameaças. Já o eleitor consegue saber quais são as propostas, conferir quem já aderiu e cobrar os candidatos que não se pronunciarem.



No site, há campo para envio das propostas para os postulantes à Presidência da República se posicionarem em relação a cada um dos 10 tópicos apresentados. Os temas selecionados se dividem em agências reguladoras, alimentação, bancos responsáveis, consumo sustentável, defesa do consumidor, dados pessoais, energia, internet e telefonia, saúde e transporte. Assim, a cada tema que o candidato aderir, um placar mostra sua evolução.

Além dos presidenciáveis, a plataforma também pode ser apoiada por candidatos a outros cargos, como governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. Para essas funções, há apenas a possibilidade de adesão a todos os itens da pauta dos consumidores.