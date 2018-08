Ricco Antony anuncia primeiro show solo

Caroline Manchini



A paixão de Ricco Antony pela música sertaneja surgiu ainda na infância. Ao prestigiar um show dos cantores Chitãozinho e Xororó, o garoto se viu entusiasmado e, na própria casa, com o pai e os tios, começou a cantar moda de viola. “Lembro como se fosse hoje. Eles tocavam e eu cantava”, relembra o são-bernardense, 38 anos, que fará seu primeiro show solo, chamado Ricco, SIM!, hoje, às 21h, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. O ingresso custa R$ 70 e pode ser comprado no site www.ingressorapido.com.br.

Depois de se dedicar 20 anos às produções de shows e espetáculos, onde trabalhou ao lado de grandes nomes como Bibi Ferreira, Miguel Falabella, Luana Piovani e Glória Menezes, produziu as peças O Pequeno Príncipe e Ensina-me a Viver, os renomados musicais Os Produtores e Meu Amigo Charlie Brown – no qual recebeu o prêmio Femsa Cola Cola em 2010 na categoria de melhor produção –, o sonho de se tornar cantor, que ficou guardado durante décadas, ressurgiu com toda força. “O que me motivou a fazer isso agora foi um encontro comigo mesmo, uma imersão dentro do meu eu”, conta o artista em entrevista ao Diário. Decidido a resgatar suas origens e mergulhar no universo musical, Ricco não escolheu o local da apresentação por acaso. Ele foi o primeiro ator a subir no palco do Teatro Frei Caneca, protagonizando o musical infantil Passarim, as Peripécias de um Beija-flor Apaixonado.

No local, que traz boas lembranças, cantará sucessos que vão do sertanejo raiz ao mais moderno. Estão no repertório os clássicos Romaria, de Renato Teixeira, Ainda Ontem Chorei de Saudade, interpretada pela primeira vez por João Mineiro e Marciano, Medo Bobo, da dupla Maiara e Maraisa, Regime Fechado, das coleguinhas Simone e Simaria, dentre outros. “Cada música fala de um momento marcante da minha vida, infância, adolescência e fase adulta”, explica. As canções autorais de Ricco ficarão guardadas até o primeiro semestre do ano que vem, quando lançará seu álbum de estreia. No próximo mês o público poderá conferir, no YouTube, clipe inédito. “Quero ser espelho motivador para as pessoas criarem coragem de persistirem nos seus sonhos”, conclui.