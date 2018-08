Susto! Homem invade palco de show de Beyoncé e Jay-Z e apresentação termina em confusão

26/08/2018 | 09:11



Eita! Beyoncé e Jay-Z enfrentaram um baita susto na madrugada deste domingo, dia 26, quando se apresentavam em Atlanta, nos Estados Unidos, com a turnê On The Run II. Ao final do show, um homem conseguiu invadir o palco e correr em direção ao casal, que já se despedida do público com o single APESH***.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais por pessoas que estavam presentes no show, é possível ver o rapaz subindo no palco enquanto os dançarinos executavam a coreografia do mais novo hit do The Carters. Após alguns segundos, os bailarinos reagem, percebendo que o rapaz tentava ir em direção a Jay-Z e Beyoncé, que já deixavam o local. Em massa, eles tentaram barrar o suspeito, que em seguida, foi detido pelos seguranças. O palco virou uma confusão generalizada e os espectadores ficaram surpresos com tudo o que assistiam.

Através do Instagram, a assessora de Beyoncé, Yvette Noel-Schure comentou o incidente e garantiu que os pais de Blue Ivy, Rumi e Sir Carter passam bem: Obrigado a todos os fãs pela preocupação. Eles estão bem e ansiosos para o show de amanhã, escreveu ela, garantindo que a agenda de shows seguirá normalmente.