Irã: ministro da defesa faz visita a Síria e deve se reunir com Assad

26/08/2018 | 08:13



O ministro da Defesa do Irã, Amir Hatami, está na Síria para conversas sobre o aumento da cooperação e deve se reunir com o presidente Bashar Assad.

O Irã forneceu apoio fundamental a Assad na guerra civil de sete anos, enviando milhares de assessores militares e milicianos aliados para reforçar suas forças.

A mídia estatal iraniana Press TV citou o ministro da Defesa dizendo que neste domingo esperar que o Irã possa ter um "papel produtivo" na reconstrução da Síria. Israel expressou preocupação com a crescente influência do Irã na Síria.

A visita de dois dias acontece quando a Síria se prepara para uma ofensiva esperada na província de Idlib, no norte, a última grande fortaleza rebelde, que também tem uma grande presença da Al Qaeda. A província é o lar de quase três milhões de pessoas e faz fronteira com a Turquia, que teme que uma ofensiva possa desencadear uma catástrofe humanitária e de segurança. Fonte: Associated Press.