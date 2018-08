Morre senador John McCain após luta contra câncer no cérebro

25/08/2018 | 22:10



Washington, 25/8/2018 - O senador republicano John McCain, faleceu neste sábado, aos 81 anos, vítima de um tumor no cérebro conhecido como glioblastoma, que foi diagnosticado em julho de 2017. Ontem, sua família havia anunciado que McCain decidiu interromper o tratamento médico, que incluía quimioterapia e radioterapia, para continuar sua luta pela vida em casa, no Arizona. Ele não comparecia no Senado desde 7 de dezembro.

McCain despontou no cenário político norte-americano em 2000, quando perdeu para George W. Bush a indicação do Partido Republicano para disputar a presidência. Quatro anos depois, McCain ganhou as prévias entre os republicanos, mas perdeu a eleição para Barack Obama, na ocasião um senador em seu primeiro mandato.

Ex-combatente do Vietnã, McCain superou as derrotas e conseguiu construir ao longo dos anos uma reputação como líder internacionalista, ao alertar sobre a ameaça que a Rússia representava a ordem mundial pós-Guerra fria. Também foi um dos poucos republicanos dispostos a desafiar o presidente Donald Trump.

McCain chamou Trump de "mal informado" e "impulsivo" e em uma crítica velada contra Trump em 2017 alertou sobre "um nacionalismo espúrio meio cru preparado por pessoas que preferem encontrar bodes expiatórios a resolver problemas".

Trump, por sua vez, disse que gostava de "pessoas que não foram capturadas" e raramente perdia uma oportunidade de criticar McCain por votar contra o fim do Affordable Care Act, conhecido como Obama Care, mesmo enquanto o senador já lutava contra o agressivo câncer que o acometeu. Fonte: Dow Jones Newswires.