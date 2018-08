FMABC inclui espiritualidade na aprendizagem médica

Aline Melo

A espiritualidade dentro da Medicina passou a integrar disciplina da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). A matéria eletiva é oferecida aos estudantes de graduação pelo departamento de Obstetrícia e Ginecologia da instituição. “Não abordamos a religião, que as pessoas podem ou não ter, mas sim a espiritualidade, que é individual”, explica a coordenadoras do projeto, a professora de Obstetrícia Elizabeth Jehá Nasser.

Segundo a profissional, a disciplina já é parte das diretrizes curriculares das escolas de Medicina, mas poucas faculdades a oferecem em caráter obrigatório. Na região, a instituição oferece a segunda turma.

A aula, que conta hoje com a presença de 11 dos 60 alunos do terceiro ano de Medicina, é ministrada por profissionais de diferentes áreas. “Nossa intenção é ensinar ao aluno uma abordagem holística, abordando a espiritualidade dos pacientes, sem misturar com religiões”, observou a coordenadora. “Entendo que outros fatores influenciam na recuperação das doenças. Apresentamos o que se tem produzido de evidências científicas sobre o tema”, destacou. O Brasil é o quinto maior produtor de artigos científicos sobre o tema.

No dia em que a equipe do Diário visitou a FMABC, o palestrante foi o professor titular de Oncologia e Hematologia da FMABC, Auro del Giglio, que falou sobre Medicina, Judaísmo e Espiritualidade. “É possível aderir a certa prática da Medicina e ter visão da espiritualidade. Não é conflitante, é sinérgico e pode ajudar o estudante a ser um médico melhor”, declarou o docente.

A estudante Flavia Nobrega, 20 anos, escolheu a disciplina eletiva porque acredita em “nova abordagem na relação entre médicos e pacientes”. Acho que a espiritualidade pode ajudar na melhora do paciente e vim em busca de evidências científicas que me ajudem”, afirmou. “O conteúdo tem sido incrível e conhecer sobre diferentes religiões vai me permitir atender melhor esses pacientes”, completou.

A médio prazo, o objetivo é que haja oportunidade de interação entre os estudantes e os pacientes, por meio de atividades. A longo prazo, a meta é que a disciplina esteja dentro da grade do curso. “Focamos na necessidade de esse aluno ter compaixão, abordar o sofrimento do paciente sem se deixar adoecer”, explicou.