Líder do governo, Célio Boi admite que projeto a federal não terá apoio do Paço

Raphael Rocha



25/08/2018 | 07:00



Líder do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), na Câmara, o vereador Célio Boi (PSB) admite que sua candidatura não terá suporte da administração, porém, disse estar à espreita de figuras ligadas ao Paço que não compactuem com os projetos eleitorais do vice-prefeito Márcio da Farmácia (Podemos), candidato a deputado estadual, e da ex-secretária de Habitação Regina Gonçalves (PV), que postula cadeira na Câmara Federal.

“Não sou candidato do governo. Os candidatos do governo estão explícitos: Márcio da Farmácia e Regina Gonçalves. O governo vai centrar fogo nos candidatos dele. Mas estou pelas beiradas”, afirmou o socialista, em visita ao Diário. “Pedir eu peço, pode sobrar alguma coisa. A minha vida é pedir e pagar imposto. Neste momento, estou pagando imposto e também pedindo.”

Segundo Célio Boi, que está em seu terceiro mandato de vereador, sua candidatura a deputado federal partiu de um pedido do governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição. “Houve mudança também com relação à cláusula de barreira. Precisamos atingir índice mínimo de votação na cidade, até para que o PSB de Diadema vire diretório constituído, de fato. Logicamente temos trabalho na cidade, saímos com a possibilidade de ganhar a eleição. Se não tivesse nenhuma possibilidade ou sentimento de se tornar deputado, não tinha motivo ser deputado.”

Célio Boi parte para a eleição sem ter apoio de lideranças expressivas de sua sigla, como o presidente do PSB local e da Câmara de Diadema, Marcos Michels. Primo de Lauro, Marcos costurava ser candidato a deputado estadual, mas, pressionado pelo governo, retirou seu projeto eleitoral. Agora, apoia as candidaturas de Márcio da Farmácia e do deputado federal Alex Manente (PPS), de São Bernardo. “Essa questão será discutida no futuro. Mas não me chateia. Felizmente ou infelizmente, a grande maioria dos políticos não quer que alguém cresça.”

O vereador afirmou também que Diadema precisa de deputado federal, já que o “último não terminou o mandato”, em referência ao ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), eleito em 2010 à Câmara Federal, mas que, em 2013, virou secretário de Saúde da Capital. Filippi é candidato a federal neste ano.