Cantora Diamense participa do 13º Festival Clara Nunes em Minas Gerais

Stefanie Sterci



26/08/2018 | 00:00



“Ainda estou em êxtase”, é assim que a cantora de Diadema Thais Gomez define a emoção após ser uma das participantes do 13º Festival Clara Nunes, que homenageia a dona da talentosa voz brasileira que emplacou canções como Feira de Mangaio e Conto de Areia, e completaria 76 anos neste mês.

A atividade saudosista teve como cenário a Casa de Cultura que leva o nome da Clara, localizada em sua cidade natal, Caetanópolis, em Minas Gerais. “Vivi a emoção de cantar no lugar onde ela fez as suas primeiras apresentações”, comenta Thais, que ainda ressalta uma coincidência – ter começado a trilhar sua trajetória, ainda na infância, no palco do teatro diademense que também recebeu o nome da artista como dedicatória.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Solidário

Moradores do Grande ABC irão deslocar-se até Suzano, hoje, para integrar a Feijuca Beneficente da associação Abrigo Fraternal,voltada ao cuidado de idosos desamparados. “Estaremos todos reunidos em busca de recursos para a manutenção da entidade”, comenta o diretor Arnaldo Françoso, que é andreense.

Fé

Em memória do padre missionário Maximiliano Maria Kolbe, fundador da Milícia da Imaculada, em São Bernardo, o grupo promove festa, hoje, a partir das 10h30, no Riacho Grande. “A melhor forma de celebrar é acolher em nossa casa aqueles que são herdeiros do carisma e da espiritualidade testemunhados por ele”, afirma o frei Sebastião Benito Quaglio, reitor do Santuário.

Conscientização

Entre os nove municípios brasileiros que integrarão, hoje, a quarta edição do Pedale por uma Causa – passeio ciclístico promovido pela Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose –, Santo André representa a região na rota. “Acreditamos no impacto social da ação para aumentar a visibilidade da doença que mais atinge adultos jovens no mundo”, enfatiza a diretora de comunicação, Paula Prado Kfouri.

Mundo animal

‘Cãominhada’, show de agility e vacinação gratuita são algumas das atividades que comandam a segunda edição do Pet’s Day, hoje, no Shopping Metrópole, em São Bernardo. “Somos um espaço que busca sempre desenvolver atividades para que o animal e o seu dono sintam-se seguros e confortáveis”, explica o superintendente, Mauricio Morelato.

Força

Associação Mauaense de Taekwondo promove mais uma edição de campeonato que celebra aniversário de uma década. “Para mim é uma vitória e me encho de orgulho em poder trazer para esses munícipes um pouco do meu conhecimento em artes marciais”, comenta o presidente Luiz Bezerra de Melo.

Laços

Facilitadores, Eliana Guimarães e Sidney Rosa Cunha promovem mais edição do workshop vivencial Constelação Familiar, em Santo André. “É aplicado considerando os padrões que se repetem ao longo de gerações”, explica Eliana sobre o método.