Notícias da semana - 20 a 26 de agosto

Da Redação



26/08/2018 | 07:00



SAÚDE

Vacinação contra sarampo e poliomelite abaixo do esperado

O resultado da campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomelite (doença infantil, fazendo com que o paciente fique paralisado por completo ou em partes) está abaixo do esperado. Segundo informações do Ministério da Saúde, órgão governamental que administra a Saúde pública brasileira, 12,5 milhões de crianças com idade entre 1 e 5 anos tomaram os antivirais.

A preocupação aumenta na medida em que a ação especial, iniciada em 6 de agosto, será encerrada na sexta-feira (31).

O objetivo do projeto gratuito é disponibilizar vacinas para quem nunca as tomou, completar a lista de quem não terminou o processo de vacinação do tipo e reforçar a saúde das crianças que já estão protegidas. Ao longo do mês, o Ministério nacional tem meta de auxiliar, pelo menos, 95% do público-alvo.

Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, nos Estados de Roraima e Amazonas, tendo 6.760 casos sob investigação. Por isso, o esforço é para diminuir o número de infectados.

Neste ano, o Brasil já oficializou 1.387 casos confirmados de sarampo, com sete mortes motivadas pela doença – desses, nove pessoas foram atendidas no País e estão recebendo tratamento, mas residem na Venezuela. Enquanto isso, nenhuma vítima de paralisia infantil foi registrada nesta temporada.

INTERNET

Comemoração do britânico Dele Alli agita as redes sociais

A comemoração que o britânico Dele Alli, do Tottenham (Inglaterra), realiza depois de marcar gols tem movimentado as redes sociais. Com a mão direita, o jogador faz espécie de círculo usando o polegar (no alto) e o indicador (na parte de baixo), deixando os três dedos restantes na testa. Apesar do meio-campista realizar a ação com facilidade, a complexidade do movimento deu origem ao #DeleAlliChallenge, desafiando todos a copiá-lo.

Personalidades brasileiras, casos de Luciano Huck e Neymar, e internacionais tem postado suas tentativas de realizar a brincadeira. O próprio Dele Alli, que participou da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo deste ano, já usou a internet para explicar como fazer.

ECONOMIA

Brasil tem 63,4 milhões de pessoas com dívidas atrasadas

Levantamento de julho do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) revelou que o Brasil possui 63,4 milhões de pessoas com dívidas em atraso, ou seja, não conseguem pagar contas que seriam acertadas ao longo do tempo. Famílias de menor renda são as que mais sofrem com a complicação, mas têm diminuído seus débitos aos poucos.

CIÊNCIA

Marie Curie é apontada como mulher que mais ajudou o mundo

Votação de revista britânica apontou a cientista polonesa Marie Curie (1867-1934) como a mulher que mais impactou o mundo na história. Ela comandou pesquisas iniciais sobre radioatividade e ajudou a desenvolver o raio-X. Pelo trabalho, ganhou dois prêmios Nobel, uma das maiores honrarias pelo bem da humanidade.