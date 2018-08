Temer cita morte de soldados no Rio e diz que elas não serão em vão

24/08/2018 | 12:25



O presidente da República, Michel Temer, participou nesta sexta-feira, 24, de cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, e lembrou a morte dos três soldados durante operações do Rio de Janeiro. "Nessa ocasião, voltamos nosso pensamento muito especialmente ao cabo Fabiano de Oliveira Santos, ao soldado João Viktor da Silva e ao soldado Marcus Vinícius Viana Ribeiro, mortos há apenas poucos dias. Seu sacrifício não será em vão. Cumpriremos a tarefa imperiosa de recompor a ordem pública no Rio de Janeiro", afirmou o presidente.

A cerimônia comemorativa condecorou 350 pessoas com a medalha do Pacificador.

Entre os agraciados, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que estava presente à cerimônia.