T50, novidade chinesa no mundo dos SUVs

Nilton Valentim



24/08/2018 | 08:22



Na ‘briga de foice’ dos SUVs de porte médio, qualquer novidade é sempre bem-vinda. Principalmente se contemplar conforto, beleza e – acima de tudo – preço. A JAC Motors quer uma fatia deste mercado e, depois do T40 com transmissão CVT, que foi lançado em junho, agora anuncia a chegada do T50, já em pré-venda nas lojas da marca chinesa e que tem previsão de lançamento para 17 de outubro.

Antes de detalhar o carro, é importante revelar os preços, pois o futuro comprador quer primeiro saber se cabe no bolso, para depois definir se tentará levar para a garagem. O T50 terá duas opções de preço, dependendo da quantidade de equipamentos. A primeira a R$ 82.990 e a segunda a R$ 86.990. Segundo informações da JAC, a conectividade será o ponto forte do modelo.

Sob o capô, o JAC contará com motor 1.6 16V DVVT, de 138 cv de potência e 17,1 kgfm de torque. O modelo terá versão única com câmbio CVT, que inclui seis velocidades programadas eletronicamente.

“Tenho convicção de que o T50 será a nova referência para o segmento de SUVs médios do nosso mercado. Nenhum outro modelo investe tanto no espaço interno, na comodidade dos passageiros e nos recursos de conectividade, principalmente por ter um preço tão competitivo”, aposta Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil.

O T50 será equipado de série com ar-condicionado digital, direção assistida eletricamente, vidros, trava e retrovisores com acionamento elétrico, fechamento dos vidros por controle remoto, retrovisores externos com antiembaçante, freios com ABS, EBD, BAS e BOS, air bag duplo, ESP (controle eletrônico de estabilidade), cruise control, assistente de partida em rampas, LED diurno, TPMS, isofix, duas entradas USB, bancos revestidos em couro ecológico, painel soft touch com revestimento de couro, rodas de liga leve e diversos outros itens comuns aos demais modelos da JAC Motors.

Além disso, vem com sistema start/stop, partida acionada por botão, câmeras 360 graus e frontal, ambas integradas à central multimídia, sensores de estacionamento (dianteiros e traseiros) e luzes de neblina acionadas de acordo com o esterçamento do veículo.

O T50 chega respaldado pelo irmão mais velho, T40 CVT, bem recebido pelo consumidor e que tem a missão de acabar com preconceito que ainda pode existir sobre os carros chineses.