No videogame, real e virtual se misturam

Dérek Bittencourt



24/08/2018 | 07:15



A Gamescom, uma das principais feiras de jogos eletrônicos da Europa e que acontece em Colônia, na Alemanha, desde a terça-feira e vai até amanhã, mostrou que não é voltada apenas aos apaixonados por este mundo virtual. Isso porque os amantes de carros e velocidade também foram contemplados. A Ford lançou a Ranger Raptor, enquanto a McLaren expôs o modelo Senna. Ambos integrarão o Forza Horizon 4, jogo que será lançado em 2 de outubro e que traz aos jogadores experiências que beiram a realidade.

A Ford Ranger Raptor, segundo a empresa norte-americana, foi o primeiro lançamento em uma feira de jogos – cenário habituado, no máximo, com simuladores. A picape de visual esportivo tem perfil duplo e pode ser usada tanto nas ruas quanto off-road. Com motor 2.0 de quatro cilindros, o carro será alimentado por diesel – nos Estados Unidos, entretanto, haverá opção a gasolina. Um par de turbocompressores que equipa o imponente carro de alta performance produz 213 cv e 51 kgfm de torque.

A expectativa é que o modelo integre o estande da Ford no Salão do Automóvel, em novembro, em São Paulo, e seja comercializado no Brasil.

Lançada em dezembro de 2017, a McLaren assinada por Senna tem como conceito ser um carro de rua com o DNA oriundo das pistas de corrida. Com 1.198 kg, o bólido pode chegar de 0 a 200 km/h em apenas 6,8 segundos, além de atingir a velocidade de 340 km/h. A ligação entre o ex-piloto brasileiro e a marca britânica é grande: a parceria conquistou os Mundiais de pilotos e construtores na Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991.



FORZA HORIZON 4

Cenários, gráficos e sons perfeitos, mais de 450 carros de 100 diferentes montadoras... Estes são alguns dos ingredientes de Forza Horizon 4, lançamento do ano da Microsoft para as plataformas Xbox One e Windows 10. A quarta edição do jogo traz como novidade sistema que apresenta ao jogador a experiência de dirigir nas quatro estações do ano, que trazem impacto diferente sobre a jogabilidade. Há ainda a possibilidade de jogar on-line com players de todo o mundo – um servidor pode chegar a 72 pessoas de uma vez, mas as corridas seguirão com, no máximo, 12. Haverá ainda a possibilidade de comprar propriedades no mapa. Estão previstos lançamentos de DLC’s (pacotes de expansão).