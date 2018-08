Maisa Silva comenta flagra com cara de poucos amigos!

23/08/2018 | 16:11



Quem nunca se montou toda para ir na festa do trabalho e, apesar da produção, te fotografam super distraída? Foi exatamente o que aconteceu com Maisa, mas se você acha que ela surtou, se enganou!

A rainha das redes sociais foi quem mais se divertiu com o flagra e compartilhou com seus seguidores no Twitter. No clique ela estava em um momento romântico com seu namorado e enquanto recebia um beijinho, registraram a a expressão de quem não está gostando do que está acontecendo!

Em seu perfil ela brincou e escreveu: Quando eu lembro que ele gostava daquela menina na quinta série.

O meme rendeu, viralizou e ela aproveitou o momento com mais outra legenda divertidade: Quando eu lembro que ele beijou outras bocas.

Seus seguidores caíram na gargalhada e ela ainda retuitou a resposta de uma seguidora que disse: Quando ele quer beijar mas você já disse mil vezes que não porque tá de batom vermelho.