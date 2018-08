Rodrigo Santoro recebe declaração pública de amor da mulher no aniversário dele

23/08/2018 | 09:03



Rodrigo Santoro completou 43 anos nesta quarta-feira, 22, e ganhou, de presente, uma declaração pública de amor da mulher, a atriz Mel Fronckowiak. "É assim, através de mim, que meu olhar te reflete marejado de amor, transbordando a vontade de ir indo, vida afora, sonhos adentro. Menino-homem, desses que colecionam inquietudes, que amam as inutilidades, que escalam o impossível. Desses que jantam sonhos com as pontas dos dedos e sorvem o tempo vagarosamente quando o sol se aninha no dorso de uma montanha", diz o texto publicado por ela, junto com uma foto do ator.