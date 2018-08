Peso autoral e independente

Vinícius Castelli



22/08/2018 | 07:00



Era muito comum, há alguns anos, o fã de rock escutar o disco de uma banda nova e, pela qualidade do registro, arriscar dizer de onde era o grupo, tão bom o resultado. Hoje isso caiu por terra, inclusive quando se trata de álbuns independentes. É o que confirma o Autovoid Redemption, trio de Santo André que apresenta seu título de estreia, o EP Special Place (R$ 10). O grupo lança o trabalho em CD e plataformas digitais sábado, com show no palco do Vermeio Rock Pub, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Criada em 2013, a banda, formada por Rafael Marim (bateria), Davi Calheran (guitarra e voz) e Fernando Hammermeister (contrabaixo) aposta no estilo stoner rock e apresenta canções autorais. Ilustrado por quatro músicas, Special Place foi registrado no último verão. “Foi quando vimos que seria o passo a ser dado para mostrar nosso trabalho”, explica Marim. O baterista conta que havia mais músicas para serem gravadas, mas conforme os custos foram aparecendo, o produtor Marcos Cerutti os aconselhou a fazer EP para sentir a resposta do público.

Fato é que o álbum ganha vida com músicas recheadas por poderosos riffs de guitarra e muita energia. Tudo como influências de nomes internacionais como Cathedral, Black Sabbath e Fu Manchu, e “letras que tratam de coisas que passamos, fazemos e nos marcam”, adianta o baterista. Como se trata de um trabalho independente, sem respalde de gravadoras, o grupo arcou com tudo, desde estúdio, produção, prensagem, até mixagem, por exemplo. “Gastamos em várias vezes, mas tudo ficou em torno de R$ 6 mil, para ver o EP pronto”, explica o artista.

Mesmo com o mundo da música vivendo ainda a euforia do formato digital, o grupo resolveu apostar no CD físico para se lançar no mercado. “Vale a pena. Sempre tive o sonho de ter disco gravado, de poder ‘pegá-lo’, e por incrível que pareça, muitas pessoas ainda estão em busca do formato físico”, diz Marim.

Além do disco, o grupo coloca no mercado uma cerveja com seu nome. “Foi nessa hora que tivemos nossos parceiros. Foi a parte mais divertida”, diz Marim. Jr. Augusto, que assina a arte da capa do álbum, quando escutou a música, sugeriu videoclipe para a faixa Special Place. Nesse meio tempo, outro amigo empreendedor sugeriu de a banda ter sua própria receita de cerveja. “Fizemos o rótulo e entramos com essa parceria”, explica o artista.

Para o show, a banda preparou repertório com todas as músicas de Special Place, porém haverá outras canções, todas autorais, para dar um ‘gostinho’ ao público do que vem pela frente.

Autovoid Redemption – Música. No Vermeio Rock Pub – Rua Luis Miguel da Silva, 126, em Santo André. Sábado, a partir das 19h. Grátis.