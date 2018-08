Pavilhão Vera Cruz recebe convidados para festa de aniversário de São Bernardo

Juliana Bontorim



21/08/2018 | 08:30



Depois do sucesso da festa realizada no primeiro ano de mandato do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, a consagração veio na execução da belíssima segunda festividade no sábado. Os melhores comentários em torno do jantar promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, no Pavilhão e Estúdio Vera Cruz, para celebrar o aniversário de 465 anos da cidade são-bernardense. Os detalhes foram notáveis.Desde a entrada com o imponente Dodge King Way 1953, veículo oficial de Lauro Gomes e restaurado pela atual gestão, até o caminhar de cerca de 1.000 participantes, entre árvores na impecável decoração de flores silvestres, que se estendeu até o salão e somou-se a tulipas, rosas, velas e luzes. A abertura da solenidade contou com banda mirim do Centro Livre de Música. Os pequenos deram show de simpatia nos acordes. Na musicalidade, ainda espaço para Orquestra Filarmônica do município, que emocionou a todos com diversas canções, como New York, New York de Frank Sinatra. Aliás, a batuta é muito apropriada para a estrutura da Avenida Lucas Nogueira Garcez, que exala requintes cinematográficos. “Me sinto muito orgulhoso por ver tantas pessoas acreditando no trabalho social desempenhado pela Administração”, comenta Morando durante acalorado discurso, em que fez questão de agradecer aos patrocinadores e aos apoiadores, indicando, inclusive, algumas mesas dos empresários, que contribuíram com a organização. Os convites foram vendidos a R$ 1.000 e o remanescente dos custos com a formatação do evento será revertido em verba para o FSS, que, atualmente, é presidido por Greici Picollo Morselli.

EMPOLGANTE

Mais algumas minuciosidades da badaladíssima recepção. Assinatura gastronômica ficou a cargo do Buffet Colonial, do bairro Higienópolis, na Capital. Queima de fogos, durante cinco minutos, pôde ser vista pelos convidados por meio de um telão. A noite ficou ainda mais vibrante no leilão, que teve arremate por R$ 20 mil de guitarra assinada pela cantora Paula Lima. Para finalizar a noite, gaitas, doadas pelo Instituto Hering, foram entregues aos presentes.