Técnico se destaca nos EUA

João Victor Romoli/Especial para o Diário



20/08/2018 | 07:30



O futsal sempre teve grande história no esporte e milhares de fãs pelo Brasil. Base para formar muitos atletas do futebol de campo, a modalidade luta a cada dia para se difundir em outros países. Nesta temporada, por exemplo, o Grande ABC virou referência nos Estados Unidos com o técnico Celso Marques, 42, que nasceu em São Bernardo e foi vice-campeão da Liga de Futsal do país.

O comandante do Phoenix Brazas realizou a melhor campanha da história do clube e foi considerado o melhor treinador do torneio. No total foram 16 jogos, com 15 vitórias e apenas uma derrota, justamente na final para o Elite Utah – time que disputa o Mundial de Clubes, na Tailândia, a partir do dia 26 deste mês –, por 3 a 2, na Califórnia. A equipe sofreu gol quando faltavam 30 segundos para acabar o segundo tempo da prorrogação.

“Foi triste, pois tivemos um ano perfeito, mas o futsal é assim. Em segundos tudo pode acontecer. Mas sinto grande satisfação por ter alcançado lugar que o Phoenix Brazas não tinha atingido em anos anteriores. Agora é preparar melhor para a próxima temporada”, disse Celso, que é formado em Educação Física e começou a carreira em 1996, no Clube da Ford, em São Bernardo, no qual seu pai era vice-presidente. Ele ainda passou pela Seleção Brasileira de Futebol de Salão e pela Seleção Chilena de Futsal.

“São Bernardo foi muito importante para o meu crescimento profissional, é onde nasci e lugar que vive o esporte. Se estou tendo esse ótimo momento no Estados Unidos é por causa do meu começo na Ford. Tive muitas dificuldades porque diferentemente do futebol de campo, o futsal não é tão bem remunerado. Já passei por todos os estágios e agora estou vivendo fase incrível no Phoenix Brazas”, enalteceu.

O técnico, que ao contrário da maioria, não chegou a atuar profissionalmente como jogador, chegou ao país norte-americano por meio de convite de Kauê Martins, diretor do atual clube e, após conseguir avançar à final, já acertou contrato para a próxima temporada – ele está de férias em São Bernardo e retorna em outubro aos Estados Unidos, onde disputará novamente a Major League Futsal. O campeonato começa com fase regional, quando podem ser disputadas dez partidas. Quem garantir o título avança às finais nacionais, e, se chegar a decisão, terá mais seis jogos – caminho que Celso fez neste ano. O torneio, porém, não conta com grande público, já que a modalidade ainda não se firmou no país norte-americano. Com a experiência do vice-campeonato, o treinador aproveitou para falar das diferenças e da evolução do futsal praticado fora do Brasil.

“É muito desproporcional, por mais que o jogo seja o mesmo, as reações são diferentes. Eles são muito disciplinados, altamente técnicos e dispostos a aprender, mas falta ainda a malícia de jogo do brasileiro e a vivência cultural do esporte. Acredito que está (o futsal) começando a engatinhar nos Estados Unidos, mas tem muito a crescer ainda. Sabemos também que não dá para competir com o basquete, o futebol americano e o beisebol, mas podemos crescer, sim, de forma exemplar, organizada e atraindo mais patrocinadores, mostrando a cultura do futsal”, completou.