Ministro Carlos Horbach nega pedido do PT para garantir Lula em debate

17/08/2018 | 22:32



O ministro Carlos Bastide Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu na noite desta sexta-feira, 17, negar o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - preso e condenado na Lava Jato - para garantir a presença do petista no debate da Rede TV, segundo o Broadcast Político apurou.

O mandado de segurança da defesa de Lula foi originalmente encaminhado ao ministro Luís Roberto Barroso, relator do pedido de registro de Lula, mas acabou sendo redistribuído a Horbach, um dos ministros do TSE que cuida de questões de propaganda.

A reportagem apurou que Horbach considerou que não havia nenhuma excepcionalidade para justificar um mandado de segurança no caso.