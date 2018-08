Com três meses de antecedência, USF Jd.Cipreste é inaugurada

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



18/08/2018 | 07:00



A população da região do Jardim Cipreste, em Santo André, poderá contar com nova estrutura de USF (Unidade de Saúde da Família) a partir desta segunda-feira. Isso porque a Prefeitura inaugurou a Clínica da Família Jardim Cipreste na tarde de ontem, três meses antes do previsto – a projeção era novembro. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A novidade é que será implementado o serviço de Saúde coletiva, com orientação para gestantes, hipertensos e diabéticos.

Além do atendimento de médico generalista, conhecido popularmente como clínico geral, e odontológico – ampliado de uma equipe para três –, a unidade receberá especialistas para consultas específicas.

A equipe de Saúde da família também aumentará – de três para quatro – e deve gerar pelo menos 13 novos empregos. Serão seis agentes de Saúde, um médico, dois enfermeiros, dois auxiliares técnicos de enfermagem e dois dentistas.

O secretário de Saúde do município, Márcio Chaves, destaca que 11 equipamentos de Saúde passam por obras de modernização – a UPA Bangu foi entregue em abril – por meio do programa QualiSaúde. “Aqui no Cipreste, a clínica não trabalhará apenas no aspecto curativo, mas muito mais na prevenção de doenças. Essa era uma dívida do governo com a população e está entregue. A unidade significará mais dignidade para este bairro e seus usuários.”

O equipamento teve suas obras retomadas em novembro do ano passado. No entanto, desde 2014 havia promessa para a população de nova unidade de Saúde. O espaço agora abriga as equipes e concentra o atendimento da US Jardim Irene 2, que funcionava em imóvel alugado no valor de R$ 8.000.

Em seu discurso, o prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou como vitória a inauguração da unidade. “São duas conquistas: a reabertura e a abertura de novo equipamento de Saúde. Entregaremos em breve a US Campestre. Ao todo são 11 equipamentos de Saúde em obras, sendo que sete foram fechados para reforma. Com a entrega do Cipreste, restam nove para completarmos um novo padrão de Saúde para Santo André. Não está perfeito ainda, mais vai ficar.”

Moradora há 30 anos do bairro, a pedagoga Jumara Lima Duarte, 48, afirma ser uma das fundadoras da comunidade. “Essa unidade de Saúde significa tudo para nós. São 30 anos de luta por um sistema de atendimento adequado. Essa inauguração é uma vitória para nossa comunidade.”

A construção custou aos cofres públicos R$ 1,59 milhão. A próxima unidade a ser inaugurada é a US Campestre, no fim do mês.