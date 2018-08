Alvaro Dias critica manifestação de comitê da ONU sobre Lula

17/08/2018 | 21:23



O candidato à Presidência Alvaro Dias (Podemos) afirmou nesta sexta-feira, 17, ao entrar no estúdio do debate da RedeTV!, que é positivo ter um púlpito vazio com o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no programa.

O candidato afirmou ainda que o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pediu ao Brasil a manutenção dos direitos políticos de Lula como candidato, não conhece "o farto material de provas da corrupção no País".

Dias foi ao debate com um adesivo no terno em que está estampado o desenho de dois olhos abertos. "Brasil, abra o olho" foi um jargão usado por ele no último debate. Ele disse que vai tirar o adesivo no momento da transmissão.