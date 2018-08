Jucá assume relatoria do PL das Distribuidoras em comissão do Senado

17/08/2018 | 12:28



O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), foi designado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa como relator do PLC 77/2018, que destrava o processo de privatização das distribuidoras da Eletrobras. A informação foi enviada à imprensa nesta sexta-feira, 17, pela assessoria do senador.

A nota da assessoria de Jucá afirma que o projeto vai tramitar simultaneamente na CCJ e em outras duas comissões, a de Assuntos Econômicos (CAE) e a de Serviços de Infraestrutura (CI). "Como a matéria está em regime de urgência constitucional, é possível que os pareceres sejam emitidos em plenário", diz a nota, sem apontar prazos para a apreciação do PL das Distribuidoras, que já passou pela Câmara.

No calendário anunciado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o próximo esforço concentrado da Casa antes das eleições deve ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Há ainda a possibilidade de mais um esforço concentrado dos senadores antes do pleito de outubro, que ocorreria na segunda semana de setembro.