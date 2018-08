Ferramenta ajuda consumidor a economizar em compras pela internet

Do Diário OnLine



16/08/2018 | 17:17



Com o intuito de evitar que o internauta tenha de entrar de site em site para comparar preços de produtos, a Proteste, entidade que atua na defesa dos direitos do consumidor, disponibiliza o Mais Barato Proteste. O plug-in para navegador de internet é gratuito e realiza busca automática pelas melhores ofertas e poupa não só o dinheiro como o tempo de quem o utiliza.

Para ter acesso à ferramenta, basta instalá-la no Chrome (compatível com Windows, Mac e Linux). Ao buscar um produto específico, ela disponibiliza ao consumidor a oferta mais barata no momento do acesso. Além disso, possibilita o cadastro do preço desejado, que gera um alerta e permite o envio de e-mail ou SMS caso o valor seja alcançado.

Também é possível acessar o histórico de preço do produto de determinada loja, assim o comprador tem a certeza de que não está caindo em pegadinhas.

Caso a melhor oferta encontrada satisfaça o consumidor, no ato da compra a ferramenta realiza ainda uma verificação automática dos cupons de desconto aplicáveis, podendo gerar uma economia ainda maior.