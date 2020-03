Os melhores lugares para lua de mel ao redor do mundo

Maria Beatriz Vaccari

30/03/2020 | 12:18



Escolher lugares para lua de mel não é tarefa fácil. É preciso analisar o gosto dos noivos, os passeios que eles gostariam de fazer juntos e ainda aliar tudo isso com o orçamento disponível para a viagem. A boa notícia é que, com um pouco de organização, é possível encontrar destinos perfeitos para todos os gostos e bolsos!

Melhores lugares para lua de mel ao redor do mundo

Alguns destinos como Curaçao, no Caribe, e Ilhas Maldivas, figuram em boa parte das listas de melhores lugares para lua de mel no exterior. Quem sonha em comemorar o casamento em praias incríveis também pode optar por roteiros pela Polinésia Francesa ou pelas belíssimas cidades da Grécia.

Destinos europeus com ares mais urbanos, como Paris (França), Viena (Áustria) e Roma (Itália) também são boas opções. Cheias de charme, as cidades do Velho Continente oferecem passeios inesquecíveis e conquistam os casais com um clima para lá de charmoso.

Os brasileiros que buscam destinos de lua de mel internacionais e baratos devem optar pelos países da América do Sul. Dá para conhecer Buenos Aires, na Argentina, passear pela bonita Punta Del Este, no Uruguai, e até aproveitar estações de esqui como o Valle Nevado, no Chile.

Melhores lugares para lua de mel no Brasil

O Brasil também conta com destinos incríveis para lua de mel. O arquipélago de Fernando de Noronha (PE), por exemplo, é um dos lugares favoritos dos apaixonados.

A simpática Gramado (RS) é uma boa pedida para quem gosta de frio. Dá para curtir a viagem na companhia de ótimas taças de vinho e receitas de fondue. Vale a pena esticar o passeio para conhecer a cidade de Canela, um dos tesouros da Serra Gaúcha.

Lugares para lua de mel: SP

O estado de São Paulo abriga ótimos lugares para lua de mel. O Casa Grande Hotel, por exemplo, é perfeito para quem quer praia, luxo e requinte pertinho da capital. O resort no Guarujá oferece uma série de restaurantes bacanas. O mais badalado é o Thai, que conquista os visitantes com receitas típicas da Tailândia e do sudeste asiático.

Os fãs de praias e belos cenários também podem aproveitar o período depois do casamento em Ilhabela. Campos do Jordão é a pedida certa para os pombinhos que adoram um friozinho.

Lugares para lua de mel: RJ

A capital do Rio de Janeiro é um prato cheio para os casais em lua de mel. Recheada de atrações bacanas e belezas naturais, a cidade conta com ótimos hotéis, incluindo o famoso Belmond Copacabana Palace.

Quem quiser focar mais nas lindas praias do estado do Rio de Janeiro pode visitar Búzios, Paraty e Arraial do Cabo. Os fãs de cerveja e história encontram boas atrações em Petrópolis.

Lugares fofos para a lua de mel

