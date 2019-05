Descubra como escolher o carro ideal para a família

O motorista que possui uma família grande e com crianças pequenas sabe da necessidade de dirigir um carro espaçoso. Ter um veículo capaz de acomodar todos os passageiros e de oferecer conforto durante viagens é uma das chaves para garantir passeios agradáveis.

Como escolher o carro ideal para a família

Hatch

O hatch completo é uma ótima sugestão para quem possui somente um filho e está iniciando uma família. Boa parte dos automóveis desta categoria possuem porta-malas com capacidade de 320 litros e espaço interno adequado para o conforto e a segurança da criança.

Carros compactos também garantem mais facilidade nas manobras e ao estacionar. Por serem leves, têm motores menos potentes e, consequentemente, “bebem” menos gasolina que as demais categorias.

Sedã

O sedã é indicado para famílias um pouco maiores, com dois ou três filhos, pois o espaço entre os eixos é excelente e o porta-malas é muito espaçoso. Estes modelos são muito práticos para viajar e oferecem conforto de sobra. Apesar de consumir mais gasolina que um hatch, o sedã tem um ótimo custo-benefício – ainda mais se o proprietário optar por um usado.

SUV

Os veículos utilitários, mais conhecidos como SUVs, são ótimos para famílias grandes. Os melhores modelos desta categoria comportam em média mais de 400 litros no bagageiro e possuem um ótimo espaço interno. O conjunto é perfeito para longas viagens em família.

Minivan

Esta categoria de carro é similar a uma van. A diferença é que ela é desenhada para uso particular. Normalmente, os modelos têm capacidade para quatro ou até noves pessoas. Grande parte deles são mais altos do que um sedã ou hatch. O que difere as minivans dos SUVs é o custo-benefício, pois eles costumam ser mais baratos e consomem menos gasolina.

Carros para toda a família

A galeria reúne os carros com capacidade para mais de cinco passageiros que são vendidos no Brasil atualmente. Confira todos os modelos a seguir.