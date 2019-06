Redação



19/06/2019 | 15:48

Carnaval, Festa Junina e Folia dos Reis são só algumas das festas mais populares do Brasil, que agitam o País ao longo do ano. Quem quiser participar desses grandes eventos pode aproveitar para planejar o passeio com alguns dias ou até meses de antecedência. O Rota de Férias separou uma galeria com as principais celebrações do Brasil.

Festas mais populares do Brasil